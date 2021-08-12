Пугачева появилась с неопрятной прической / фото instagram.com/igorkrutoy65
Известная певица Алла Пугачева заявилась в гости к друзьям со своим мужем Максимом Галкиным.
Читайте также"Люблю молодых!": Алла Пугачева пошалила на видеоСоответствующие кадры на своей странице в Instagram опубликовал продюсер Игорь Крутой.
На видео Примадонна предстала в слегка неопрятном виде: ее волосы кажутся слишком выжженными, а сама прическа - прилизанной. Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала образ total white.
Дополнила "лук" Пугачева лаконичным браслетом на руке, неброским макияжем и ярко-желтой молодежной сумочкой.