Его дочь сделала громкое заявление.

Американского певца R. Kelly, который известен благодаря песне "I Believe I Can Fly", обвинили в сексуальном насилии. Об этом пишет издание People.

Оказалось, что заявление подала на артиста его дочь Буку Аби. По словам девушки, отец ее изнасиловал в 8-летнем возрасте. Она также отметила, что это сильно повлияло на психическое здоровье. У Буку Аби были даже мысли о самоубийстве.

"Долгое время я находилась в очень тяжелом психическом состоянии. Потом я оказалась в психбольнице. В моей жизни был момент, когда я несколько раз пыталась покончить с собой. Мне было все равно выживу я или нет", - вспомнила 26-летняя дочь R. Kelly.

К слову, адвокат певца уже отреагировал на обвинения девушки. Он считает все это неправдой.

Что известно об R. Kelly

Певец R. Kelly, по версии журнала Billboard, является наиболее успешным сольным певцом 1990-х по количеству синглов, которые попали в топ-40 лучших композиций США. А его песня "I Believe I Can Fly" стала настоящим хитом.

Но кроме композиций, артист также известен громкими скандалами. В частности, в 2008 году его подозревали в сексуальном насилии над детьми, но суд в Чикаго оправдал его. Однако сейчас R. Kelly отбывает свой 30-летний срок в тюрьме за то, что более 20 лет заманивал молодых девушек и юношей в свой дом, помогал им финансово, чтобы "доминировать и контролировать их физически, сексуально и психологически". Также он снимал детскую порнографию и занимался секс-торговлей.

Напомним, ранее писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии.

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