R. Kelly хотел "доминировать и контролировать физически, сексуально и психологически" своих жертв, утверждает обвинение.

Суд присяжных США признал суперзвезду R&B Роберта Сильвестра Келли, более известного под сценическим псевдонимом Ар Келли (R. Kelly), виновным в сексуальном насилии.

Об этом сообщает The Guardian.

Спустя три дня после судебного заседания 24 сентября присяжные единогласно признали опального певца виновным по всем девяти пунктам обвинения. Приговор судья вынесет позже.

54-летний Келли обвинялся в управлении преступной организацией в Чикаго, которая сексуально эксплуатировала женщин и несовершеннолетних.

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По версии обвинения, певец более 20 лет заманивал молодых женщин, девушек, а иногда и юношей за кулисы, в свой дом или студию, помогал им финансово, чтобы "оказывать на них власть", а также "доминировать и контролировать их физически, сексуально и психологически".

Весь судебный процесс, который длился в суде нью-йоркского Бруклина шесть недель, Келли отрицал свою вину.

Скандал вокруг исполнителя мегапопулярной песни I Believe I Can Fly вспыхнул в 2019 году после выхода документального фильма "Приговор Ар Келли" (Surviving R.Kelly).

Через несколько месяцев после премьеры в июле 2019 года Роберт Келли был арестован.

Это уже не первый суд с участием Келли - в 2008 году суд Чикаго оправдал его по делу о сексуальном насилии над детьми.

А в 2018-м 20-летняя Фейт Роджерс обвинила его в сексуальном насилии и домогательствах.

Автор: Станислав Кожемякин