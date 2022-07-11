Мероприятие было запланировано на 3 сентября в Штутгарте.

На 3 сентября этого года в Германии был запланирован большой сольный концерт известной российской оперной певицы Анны Нетребко. Мероприятие должно было состояться в городе Штутгарт на Дворцовой площади.

Однако его отменили из-за того, что артистка поддерживала Путина и не сразу осудила войну в Украине. Об этом стало известно из издания Slippe Disc.

"В министерстве финансов Баден-Вюртемберг недвусмысленно заявили, что они не потерпят, чтобы Анна Нетребко выступала там, пока в Украине идет война", - сказано в источнике.

Уточняется, что местные власти обращались к россиянке с просьбой оборвать связи со страной, развязавшей полномасштабную войну в Украине, однако на долгое время не озвучивала никакого решения, что свидетельствовало о ее попытке отмолчаться и выразить "нейтралитет".

Напомним, располневшей путинистке Лорак заблокировали счет в России. ООО "Ани Лорак Продакшн" полностью прекратит свое существование через 3 месяца из-за неуплаты налогов.

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