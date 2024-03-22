Она не справилась с управлением авто.

"Мисс Украина Вселенная-2021" и участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях попала в серьезную аварию. Об этом девушка сообщила у себя в Instagram и рассказала подробности ДТП.

Оказалось, что последние две недели она плохо себя чувствует, но из-за срочных дел, девушка решила ехать на авто из Киева в Днепр.

"Выехала немножко позже, потому что ко всему состоянию добавился еще прерванный сон ракетами в 5 утра", - написала Анна.

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Оказалось, что на дороге девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

"Мне оставалось 200 км до Днепра. Погода супер, а дорога - не всегда. Мне навигатор резко показывает поворот направо, я не справляюсь с управлением и на скорости врезаюсь. Из пострадавших - только я и мое авто. Авто ударяется, меня бьет подушка, я вижу, как меня уже люди пытаются вытащить из машины, со словами: "Скорую? Жива? Воды?". У меня ушиб руки и ударило сильно по лицу. Но так все ок" - отметила Неплях и показала свое лицо после аварии.

Позже Анна опубликовала и фотографию поврежденного авто. Однако написала, что это лишь железо, которое можно отремонтировать. Главное - это жизнь.

"Это железо, спасибо, что такой ценой ты останавливаешь меня и даешь шанс. Спасибо всем, кто быстро отреагировал и предложил свою помощь! Вы - моя опора! Такая жизнь, она разная... Берегите себя, слушайте свой организм, заботьтесь о здоровье и не садитесь за руль, если чувствуете, что не надо!" - подчеркнула она.

Напомним, ранее стало известно, что психолог Наталья Холоденко попала в ДТП в Монако.

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