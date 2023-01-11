Артистка цинично почтила память украинского композитора, здоровье которого подкосило полномасштабное российское вторжение.

Опальная украинская певица Ани Лорак вновь дала о себе знать в соцсетях, отметившись циничной выходкой. В своем Instagram в "историях" артистка-предательница вспомнила об умершем на днях украинском композиторе и саундпродюсере Сергее Круценко. Джамала в день его смерти писала, что в трагедии виноваты российские оккупанты, ведь они "угробили" здоровье продюсера.

Упорно замалчивая страшные преступления России, Лорак вдруг решила посочувствовать человеку, который жил в Украине, охваченной террором Кремля:

"Сергей Круценко. Талантливый композитор и музыкант. Автор хита "Я вернусь". Один из первых людей, которые поверили в меня в начале моего пути. Не один альбом записали вместе. Светлая память".

Смерть Сергея Круценко - что известно

Украинский композитор и саундпродюсер Сергей Круценко умер в возрасте 55 лет в воскресенье, 8 января. О его смерти сообщила певица Джамала, при этом не назвав конкретной причины трагедии.

Артистка отметила, что композитор умер не на фронте, но в его смерти она обвинила российских оккупантов, которые забирают не только жизни, но и разрушают наше психологическое и физическое здоровье. По словам Джа, Сергей оставался все время в Киеве, прятался в бомбоубежище, пытаясь сохранить музыкальные альбомы.

Лорак и ее позиция относительно войны в Украине

Несмотря на то, что Каролина Куек (настоящее имя певицы) родилась, выросла и сделала первые шаги на большую сцену именно в Украине, она выбрала Россию для жизни и творчества. На сегодня артистка-предательница ни разу не высказалась об ужасах, которые творит РФ против Украины.

Лишь в одном посте она вскользь упомянула о великой войне, при этом не называя Россию виновницей полномасштабного вторжения, а Украину - жертвой путинского режима. За это украинцы регулярно "атакуют" Лорак в соцсетях.

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