Артистка рассказала, что из жизни ушел композитор, с которым она давно вместе работала.

Известная украинская певица и победительница Евровидения Джамала сообщила трагическую новость - умер композитор Сергей Куценко, с которым она тесно сотрудничала последние полтора года. Вот что написала звезда в своем блоге:

"У меня случилось горе. Умер мой друг и без преувеличения – абсолютный гений. Музыкант, композитор, аранжировщик, оркестровщик, поэт, режиссер, оператор и отец. Только с ним я могла быть в творчестве на все 100% и 24/7. Да что там… Просто быть музыкой, все время рядом с ним. Он действительно настоящий гений".

Джа добавила, что именно Куценко был первым человеком, которому она позвонила рано утром 24 февраля, когда началась война.

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"В прямом смысле прятал от бомб весь материал, всю мою музыку. И должен был скачать это все с плохой связью, чтобы перебросить на жесткие диски и файлообменник. Он рассказывал, как оставлял будильник на каждые 2 часа для того, чтобы управлять загрузкой… Две недели подряд. После этого он так волновался за детей, которых нужно было вывезти… За маму, которая была незрячей. Ей было 83 года и за которой полностью ухаживал он", - поделилась воспоминаниями артистка.

Из-за чего умер Сергей Куценко - неизвестно.

Напомним, Джамала отправится в свой первый тур по Северной Америке.

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