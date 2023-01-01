Певица рассказала, как услышала звуки взрывов, общаясь со своим братом по телефону.

Опальная певица Ани Лорак, которая с 24 февраля 2022 года молчала о войне в Украине, неожиданно заговорила о ней, да еще и на украинском языке.

На своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором рассказала, как созванивалась с братом из Украины на Новый 2023 год и услышала звуки взрывов.

"Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было больно общаться с братом в то время как он скрывался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть - с нашими семьями", - написала Лорак.

Видео дня

Стоит отметить, что и в этот раз она не назвала Россию агрессором и не сказала, что именно в Украине идет полномасштабная война.

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

С 24 февраля 2022 года Лорак молчит о войне в Украине. Она лишь публикует "пустые" посты, в которых рассказывает, что несет этому миру любовь через музыку.

Кроме того, она продолжает выступать в стране-агрессоре, пока она бомбит ее родную страну, в том числе Черновцы, где родилась и выросла сама знаменитость.

Напомним, ранее Ани Лорак захотела собрать всю свою семью вместе.

Вас также могут заинтересовать новости: