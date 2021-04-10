Лорак с экс-супругом пришла на празднование дня рождения дочери Филиппа Киркорова.

Скандальную украинскую певицу, которая уже несколько лет живет и работает в России, Ани Лорак и ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу заметили вместе – экс-влюбленные мило общались и танцевали вместе.

Пара вместе со своей дочерью Софией пришла на праздник к Филиппу Киркорову, который устроил торжества по случаю именин дочери Аллы-Виктории.

За праздничным столом Ани Лорак и ее экс-муж сидели рядом, общались и мило улыбались друг другу. Кадры появились в Instagram певицы Анны Нетребко.

Позже гости вышли на танцпол. На видео можно заметить, как Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу танцуют и даже обнимаются. Неужели помирились?

Напомним, Ани Лорак рассталась с Муратом в 2019 году, предположительно из-за того, что он ей изменял. А на днях Налчаджиоглу прокомментировал их скандальный развод, назвав причину разрыва.

А не так давно Лорак заинтриговала фанатов фото с обручальным кольцом на пальце.

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Автор: Виктория Гордиенко