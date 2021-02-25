Своим постом исполнительница заинтриговала фанов.

Опальная украинская певица Ани Лорак очаровала своих подписчиков в Instagram новым мегасоблазнительным снимком.

Артистка показала фото, на котором предстала в трендовой платье-пиджаке ярко-красного цвета.

Читайте такжеТина Кароль в мегасексуальном платье поразила сеть (фото)Такой наряд подчеркнул идеальную фигуру 42-летней Каролины. В кадре она засветила стройные ножки и осиную талию.

Подписчики в восторге от такого образа Лорак: "Роскошная", "Настоящая дива", "Секс", "Огонь".

Некоторые внимательные пользователи Сети заметили обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

"Приготовьтесь. Уже совсем скоро", - подписала фотографию Ани.

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Автор: УНИАН