Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу назвал причину развода с Ани Лорак.
Об этом сообщает KYIV.LIVE.
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"Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи", - сказал Мурат.
Также он добавил, что со временем переоценил взгляды на жизнь. По его словам, сейчас у него происходит перезагрузка.
"Сейчас многое изменилось. Появилось понимание жизни и того, что мне уже много лет. Было достаточно времени, чтобы подумать, увидеть мир, теперь клубы забирают из меня много энергии. Чувствую, что Бог дал определенный толчок. Перезагрузка началась", - отметил бизнесмен.
Экс-супруг Лорак также рассказал, что после развода певица сразу забрала их дочь Софию в Москву. Почти год он не видел ребенка. Но сейчас они активно общаются, и София приезжает иногда к отцу в Киев.
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