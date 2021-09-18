Людмила Балан поделилась новым милым снимком с подписчиками.

Мама известного молдавского исполнителя Дана Балана Людмила Балан восхитила поклонников новым милым снимком.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Будь как дерево. Дерево дает тень даже тому, кто срезает его ветви", – подписала она снимок.

На фото Людмила Балан позирует с распущенными волосами в светлом коротком платье с длинными рукавами, которое подчеркивает ее фигуру.

Читайте такжеУкраинская певица раскрыла 10 шок-фактов о себе: хотела сменить пол и была в психбольницеПодписчики отреагировали массой комплиментов: "Боже, какая красивая", "Не устану повторять, какая вы прекрасная", "Очень красивая и мудрая женщина", "Людмила, вы ангельски красива", "Вау, восторг", "Непревзойденная", "Очаровательная", "Лучезарная".

Ранее Людмила Балана публиковала видео своих зажигательных танцев на свадьбе в Румынии.

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Автор: Виолетта Орлова