Мама известного молдавского исполнителя Дана Балана Людмила показала, как танцует и поет на свадьбе в Румынии.
Ролик с зажигательными танцами она опубликовала в своем Instagram.
На ролике 63-летняя певица, как всегда, предстает в коротком платье, которое подчеркивает ее изящную фигуру. Она танцует, поет и энергично зажигает с гостями торжества.
«Грациозная, милая женщина», «У вас красивый уникальный голос», «Самая лучшая. Любим», «Неповторимая женщина», «Лучшая мама нашего Данчика», «Какая вы красивая, любуюсь вами», «Прелесть», – отреагировали поклонники, удивляясь, сколько в ней энергии.
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