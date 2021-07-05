Мама известного молдавского исполнителя Дана Балана Людмила Балан восхитила поклонников сказочными образами.
Несколько новых снимков она опубликовала в своем Instagram.
На одном из фото 63-летняя певица позирует в ярком красном платье верхом на лошади, на другом – в светло-розовом пышном платье на фоне водоема.
«Лошади дают нам крылья, которых нам не хватает», – подписала она один из снимков.
Фанаты отреагировали массой комплиментов: «Сказка в реальности», «Вы очень крутая и красивая», «Супер фото», «Восхитительная женщина», «Я восхищаюсь вами», «Картина», «Очень красиво», «Как принцесса», «Какая нежность», «Волшебная», «Озерная фея всех розовых берегов», «Сказочная фея».
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