Акала расставил все точки относительно их возможных отношений.

Известный британский рэпер Кингсли Джеймс Дали, больше известный как Акала, которому приписывали роман со старшей на 9 лет голливудской актрисой Анджелиной Джоли, расставил все точки относительно их отношений. Стало известно, действительно ли артисты закрутили роман.

Как известно, парочку неоднократно видели вместе. Недавно их застали в одном из отелей Лондона. Кроме того, они также появлялись в Венеции и Нью-Йорке в одной компании. Однако, оказалось, что американка и британец все-таки не вместе

Как сообщает People, 40-летний Акала опроверг слухи о романе с Джоли, придя на рождественскую вечеринку в отель Rosewood London с кинопродюсером Шанель Ньюман. Более того, публично он назвал ее своей избранницей.

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Инсайдеры отмечают, что Шанель знакома с оскароносной кинозвездой и она была практически на всех мероприятиях с Акалой, где появлялась Анджелина. Продюсер и актриса даже дружат.

"Она (Анджелина Джоли - УНИАН) и Акала не встречаются. Она дружит с ним и его партнершей Шанель, которая также была там", - сообщил информатор, а также добавил, что они знакомы уже несколько лет и "разделяют одну и ту же страсть, когда речь идет о социальных и гуманитарных проблемах".

К слову, сейчас Джоли продолжает судебную тяжбу с бывшим мужем - актером Брэдом Питтом. Не секрет, что их развод в 2016 году был скандальным, и пара до сих пор не может прийти к согласию в разделе имущества и финансовых вопросах. А вот по опеке над шестью детьми им удалось договориться. Сыновья и дочери остались со звездной мамой.

Напомним, ранее у Анджелины Джоли возникли проблемы с деньгами. Актриса распродает имущество в США. Причиной финансовых трудностей стал развод с Брэдом Питтом.

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