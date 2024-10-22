Анджелину Джоли застукали с любовником в отеле

Они провели там два дня.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, известную по ролям в "Мистер и миссис Смит" и "Малифисента", застукали в отели с ее новым бойфрендом, британским рэпером Акалой.

На прошлой неделе звезда остановилась в отеле The Corinthia в Лондоне. Через два часа после ее прибытия там появился Акала. Они вместе провели двое суток в номере знаменитости.

"Пара провела вместе ночь среды и четверга в отеле и не уходила", — поделился инсайдер издания Page Six.

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Отмечается, что Акала уехал из отели за несколько часов до премьеры фильма с участием Джоли.

"Акалу вывезли из отеля на одной из машин Анджелины в пятницу — за пару часов до премьеры ее нового фильма в Британском институте кино", — добавил источник, имея в виду предстоящий фильм Джоли "Мария", который был показан на Лондонском кинофестивале.

По словам инсайдера, пара держит в секрете свои отношения, поэтому передвигается по отдельности.

Личная жизнь Анджелины Джоли

Анджелина Джоли — одна из самых известных актрис в мире, и ее личная жизнь всегда была предметом пристального внимания публики. Ее романтические отношения неоднократно становились темой заголовков, начиная с браков и разводов и заканчивая воспитанием шестерых детей.

Первым супругом Джоли стал британский актер Джонни Ли Миллер, с которым они поженились в 1996 году после знакомства на съемках фильма "Хакеры". Этот союз продлился недолго — пара развелась в 1999 году, хотя они оставались в дружеских отношениях.

Второй брак Джоли с актером Билли Бобом Торнтоном был более ярким и эксцентричным. Они поженились в 2000 году и часто привлекали внимание своими публичными проявлениями чувств и символическими жестами, такими как ношение ожерелий с кровью друг друга. Однако их отношения завершились разводом в 2003 году.

Самым известным романом Джоли стали ее отношения с актером Брэдом Питтом. Пара познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году, и их отношения вызвали огромный интерес общественности, так как Питт тогда еще был женат на Дженнифер Энистон. В течение десяти лет Анджелина и Брэд были одной из самых знаменитых пар Голливуда, их называли "Бранджелина". Вместе они воспитывали шестерых детей, трое из которых были усыновлены. Пара официально оформила отношения в 2014 году, но их брак продлился недолго — в 2016 году они объявили о разводе.

С момента развода с Питтом Анджелина Джоли сосредоточилась на воспитании детей и своей карьере. Она активно занимается гуманитарной деятельностью, сотрудничая с ООН и защищая права беженцев. Джоли также не раз заявляла, что в первую очередь для нее важны благополучие и счастье ее детей. Личная жизнь актрисы с момента расставания с Брэдом Питтом остается довольно закрытой для широкой публики, и на данный момент она не афиширует новых романтических отношений.

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