Причиной финансовых трудностей стал развод с Брэдом Питтом.

Известная американская актриса Анджелина Джоли оказалась в сложном финансовом положении. Из-за развода с 60-летним голливудским актером Брэдом Питтом, чтобы оплатить услуги адвокатов, знаменитость была вынуждена распродать свое имущество.

Как сообщает RadarOnline, инсайдеры указывают, что Джоли пришлось продать авто элитной марки и некоторые вещи из своего гардероба. Как известно, пара развелась в 2019 году. С тех пор между ними ведутся судебные баталии по разделу имущества и опеки над детьми. Бесконечные иски в суд значительно ударили по кошельку звезды Голливуда.

Сейчас, по данным источников, расходы артистки значительно превышают ее доходы. Друзья пытаются уговорить 49-летнюю Анджелину прекратить судебную тяжбу с экс-супругом, но она пока не соглашается на это.

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"Энджи потратила баснословные деньги, и теперь ей приходится искать способы, чтобы не остаться с ничем", - отмечают инсайдеры.

Ситуация с деньгами у актрисы настолько критическая, что она решила продать авто марки Ferrari 1958 года выпуска. Его стоимость составляет 1,3 миллиона долларов. Кроме того, Джоли также решилась продать некоторую одежду от известных дизайнеров из своего гардероба. А также она выставила на продажу драгоценности, в частности, и те, что ей дарил Питт.

"Каждая встреча с юристами оборачивается для нее огромным счетом. Эти судебные тяжбы обходятся в тысячи долларов, и сейчас она поняла, что не может позволить себе участвовать во всех конфликтах с Брэдом", - говорится в издании.

К слову, Анджелина и Брэд состояли в браке 5 лет. У них есть шестеро общих детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс. Кстати, Вивьен отказалась от фамилии отца. Она больше не хочет иметь ничего общего с отцом, с которым не общается уже несколько лет.

Напомним, ранее Анджелина Джоли показала, как изменился ее младший сын Нокс. Актриса с сыном появились на красной дорожке Governors Awards, чем произвели фурор среди присутствующих.

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