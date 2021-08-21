Голливудская киноактриса, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли впервые появилась в Instagram.
На звезду уже подписаны 4,6 миллиона пользователей. Свое первое сообщение знаменитость посвятила ситуации в Афганистане, опубликовав письмо афганской девушки.
Авторше письма 20 лет назад пришлось бежать от талибов, которые в 2001 году захватили страну, и сейчас ей "обидно видеть" новые очереди беженцев. В тексте также говорится об травле афганцев за рубежом.
Читайте такжеБритни Спирс обвинили в нападении: полиция Калифорнии начала расследованиеДжоли объяснила, что просто сейчас у афганцев отбирают право доступа к интернету и ущемляют свободу слова, поэтому американка пришла в соцсеть, чтобы "стать их голосами".
Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан. 18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.