На звезду уже подписаны 4,6 миллиона пользователей.

Голливудская киноактриса, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли впервые появилась в Instagram.

На звезду уже подписаны 4,6 миллиона пользователей. Свое первое сообщение знаменитость посвятила ситуации в Афганистане, опубликовав письмо афганской девушки.

Авторше письма 20 лет назад пришлось бежать от талибов, которые в 2001 году захватили страну, и сейчас ей "обидно видеть" новые очереди беженцев. В тексте также говорится об травле афганцев за рубежом.

Читайте такжеБритни Спирс обвинили в нападении: полиция Калифорнии начала расследованиеДжоли объяснила, что просто сейчас у афганцев отбирают право доступа к интернету и ущемляют свободу слова, поэтому американка пришла в соцсеть, чтобы "стать их голосами".

Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Яна Ставская