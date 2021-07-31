Голливудский юрист рассказал, сколько актеры потратили на судебные издержки

После развода Анджелина Джоли и Бред Питт начали “делить” наследников. Ранее судья объявил, что Питт может видеться с детьми, но Джоли настроена решительно и планирует бороться до конца.

Марк Винсент Каплан - один из наиболее влиятельных и знаменитых голливудских юристов. Он представлял интересы Кевина Федерлайна, Чарли Шина и Пола Абдула. Сейчас он занимается делом четы Джоли-Питт и раскрывает журналистам некоторые подробности процесса.

USWeekly процитировал Каплана:

Они оба потратили сотни тысяч, если не миллионы. Нет ничего дороже, чем оспариваемая опека. Я уверен, что оба могут позволить себе продолжать судебные тяжбы, вероятно, траты не будут важным фактором для каждого из них, учитывая их богатство

На данный момент суд принял постановление о том, что порядок опеки, принятый ныне, может быть отменен. И тогда придется начинать всё заново.

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Автор: Кристина Кащавцева