Несмотря на славу и шестерых детей, которых воспитывает актриса, она часто проводит время в одиночестве.

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли, у которой ранее возникли проблемы с деньгами, призналась, что чувствует себя одинокой. Причиной этому стал ее скандальный развод и судебная волокита с бывшим мужем - актером Брэдом Питтом.

Как сообщает The Sun, спустя много лет после разрыва пары, которая официально развелась в 2019 году, 49-летняя артистка поделилась, что большую часть времени проводит в одиночестве. По ее словам, она чувствует себя одинокой так же как и ее героиня оперная певица Мария Каллас из фильма "Мария". Несмотря на славу, постоянные публичные мероприятия, мировое признание и шестерых детей, с которыми живет и которых воспитывает Джоли, она говорит, что часто ей очень одиноко.

"У меня есть дети, которых я люблю, но, будучи взрослой, я часто одинока, я чувствую, что отождествляю себя с одиночеством, которое она испытывает", - поделилась знаменитость.

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К слову, Джоли после развода приписывали романы, в частности, с британским рэпером Акалой. Однако сама актриса не подтверждала этого. А вот Брэд уже давно не одинок. Он находится в отношениях с 31-летней дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Впервые о романе Инес и Брэда стало известно в ноябре 2022 года.

Как известно, между Брэдом и Анджелиной идут судебные баталии за опеку над приемными и родными детьми, а также за имущество, нажитое во время брака. В частности, сейчас они пытаются поделить винодельню во Франции.

Одна из самых известных голливудских пар превратилась в злейших врагов. Кинозвезды не хотят видеть друг друга после пяти лет в браке. На светских мероприятиях, в частности, на кинофестивале в Венеции показы фильмов с их участием даже запланировали в разные дни, чтобы бывшие не пересекались. Организаторы сделали это, чтобы избежать конфликтов.

Напомним, ранее Питт отреагировал на предложение воссоединиться с Джоли за 60 млн долларов. Актерам предложили сняться в одном фильме. Анджелина никак не комментировала такое предложение, а вот, по словам инсайдеров, ответ Брэда был категоричным.

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