По словам инсайдеров, ответ актера был категоричным.

Известный американский актер Брэд Питт, которому предложили воссоединиться на экране с экс-супругой Анджелиной Джоли, ответил, готов ли согласиться на это. Артистам пообещали заплатить 60 миллионов долларов за съемки в фильме.

Как известно, такое предложение, по данным СМИ, поступило экс-супругам от продюсера Дэнни Росснера. Он хочет снять картину, основанную на реальных событиях во время Второй мировой войны, где Джоли и Питт могли бы сыграть влюбленную пару. Инсайдеры и ранее предполагали, что воссоединение бывших почти невозможно, поскольку между ними, мягко говоря, напряженные отношения после скандального развода пять лет назад. А также они до сих пор ведут судебные баталии по разделу имущества и опеки над шестью детьми.

В комментарии для Daily Mail окружение оскароносного актера вынесло окончательный вердикт относительно предложения Росснера. Если Анджелина пока никак не комментировала такой "эксперимент" в кино, то знакомые Брэда отметили, что он категорически против этой идеи.

Видео дня

По их словам, кинозвезда "ни за что" не "опустится" до совместной работы с экс-избранницей. А также инсайдеры добавляют, что сейчас они - "злейшие враги".

"Ни за какие деньги в мире Брэд не появится в фильме с Анджелиной снова. Это, безусловно, вызвало бы общественный интерес, но это не то, о чем он когда-либо думал бы в этот момент. Сейчас они - злейшие враги, поэтому Брэд ни за что не опустится до того, чтобы получать какие-либо деньги за разговор с Энджи на экране. Она причинила ему столько душевной боли и даже не хочет, чтобы его ближайшее окружение говорило о ней", - указали приближенные к Питту лица.

Другой источник указал, что предложение продюсера было "хитрым рекламным трюком" и на самом деле он якобы не был заинтересован в сотрудничестве с актерами, как и они.

"Никакого настоящего предложения никогда не было", - сказал инсайдер.

Напомним, ранее мы писали, что Анджелина Джоли не позволяет родителям Питта общаться с внуками. Они не видели детей экс-супругов уже 8 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: