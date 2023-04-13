Знаменитость представит номер, который был придуман под ракетными обстрелами.

Певица Alyosha стала приглашенной гостьей Евровидения-2023, которое организовано в Ливерпуле от имени Украины. Как сообщила сама звезда, на конкурсе она представит номер, придуманный под ракетными обстрелами креативным директором мероприятия. На сцену она выйдет в первом полуфинале, который состоится 9 мая.

Сам креативный директор конкурса от Украины Герман Ненов рассказал, что помимо Alyosha на сцену также выйдут Мария Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY и Юлия Санина.

"Артистка будет задействована в номере, посвященном вынужденным переселенцам. Это реальная история певицы, ведь пока ее муж Тарас Тополя защищал Украину в рядах ВСУ, она была вынуждена покинуть родную страну с детьми. Мы работаем над этим номером еще с ноября. Я разрабатывал его в бомбоубежище во время ракетных обстрелов. Это большая творческая коллаборация нашей креативной команды конкурса с мультимедийным продакшеном Freckled Sky и командой Tri Direction", - сказал Ненов.

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Евровидение-2023: что известно

Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая соответственно. Украина выступит уже в финале 13 мая, поскольку правила конкурса автоматически проводят в финал представителя страны-победительницы прошлого года.

Известно, что 5 мая в Ливерпуле заработает Eurovision Village. На открытии выступит группа Kalush Orchestra, которая в 2022 году одержала победу с песней "Stefania".

Напомним, в "Дії" завершилось голосование за жюри на Евровидение-2023. Скоро будет объявлена пятерка артистов, получивших наибольшую поддержку от украинцев.

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