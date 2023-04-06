Скоро будет объявлена пятерка артистов, получивших наибольшую поддержку от украинцев.

Во вторник, 5 апреля, в "Дії" завершилось голосование за членов жюри от Украины на конкурс Евровидение-2023. Свой выбор сделали 724 тысяч украинцев, сообщило Суспільне.

Кандидатами были ROXOLANA, Елена Гребенюк, Михаил Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвиенко, Александр Фоззи, Олег Собчук, Светлана Тарабарова, Евгений Хмара и Алена Шоптенко.

Промежуточные результаты в приложении не отображались, но вскоре будет объявлен список из пяти членов жюри, набравших больше всего голосов. Согласно процедуре, они должны будут подписать обязательства члена национального жюри Евровидения-2023. Возглавит жюри тот артист, за которого украинцы отдали больше всего голосов.

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Евровидение-2023: что известно

Мероприятие состоится в мае в Ливерпуле от имени Украины. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая соответственно, а финал - 13 мая.

Представители от Украины TVORCHI с песней "Heart of Steel" выступят в финале, поскольку они представляют страну, победившую в прошлом году. В конце марта организаторы Евровидения-2023 методом жеребьевки определили порядок выступлений в полуфиналах.

Одной из ведущих стала рок-исполнительница и фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина.

Также УНИАН писал, что недавно букмекеры обновили свой прогноз касательно вероятного победителя Евровидения-2023 и сменили фаворита из-за новой участницы.

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