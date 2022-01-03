Примадонна поздравила всех с Новым годом.

Появилось новогоднее видео с поздравлением от Аллы Пугачевой, ее мужа Максима Галкина и детей.

Запись опубликовал в Instagram друг семьи, известный российский дизайнер Игорь Гуляев. Она была снята на территории замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь. На видео 72-летняя Примадонна одета в светлую меховую шубу и шапку, похожие цвета и у верхней одежды Галкина.

"Ура, с Новым годом! Счастья вам, семейного благополучия", - говорит Пугачева, стоя в окружении близких.

В комментариях пользователи оценили ее внешний вид, расхвалив Примадонну:

"Алла выглядит хорошо";

"Алла Борисовна, как всегда - идеальна красива. Здоровья всем!";

"О, какая красота, какие модные и шикарные";

"Такие красивые!".

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось новое видео с Аллой Пугачевой, которая поет в караоке свой хит "Любовь, похожая на сон".