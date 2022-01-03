Пугачева и Галкин появились в новогоднем видео / instagram.com/maxgalkinru/
Появилось новогоднее видео с поздравлением от Аллы Пугачевой, ее мужа Максима Галкина и детей.
Запись опубликовал в Instagram друг семьи, известный российский дизайнер Игорь Гуляев. Она была снята на территории замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь. На видео 72-летняя Примадонна одета в светлую меховую шубу и шапку, похожие цвета и у верхней одежды Галкина.
"Ура, с Новым годом! Счастья вам, семейного благополучия", - говорит Пугачева, стоя в окружении близких.
В комментариях пользователи оценили ее внешний вид, расхвалив Примадонну:
- "Алла выглядит хорошо";
- "Алла Борисовна, как всегда - идеальна красива. Здоровья всем!";
- "О, какая красота, какие модные и шикарные";
- "Такие красивые!".
Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось новое видео с Аллой Пугачевой, которая поет в караоке свой хит "Любовь, похожая на сон".