Пугачева спела в караоке свой хит / фото УНИАН
В сети появилось новое видео с Аллой Пугачевой, которая поет в караоке свой хит "Любовь, похожая на сон".
Запись сегодня вечером опубликовал Телеграм-канал "Светские хроники".
"Алла Борисовна снова запела. Правда, в караоке. Но мы бы послушали и караоке в её живом исполнении", - сказано в сообщении.
Кадры с Примадонной восхитили ее поклонников - об этом можно судить по комментариям под видео:
- "Великая и непревзойдённая!";
- "Королева";
- "Волшебно";
- "Голос, конечно, необыкновенный";
- "Женщина-легенда";
- "Красиво";
- "Женщина, которая поет";
- "До мурашек".
Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева без парика пришла посмотреть спектакль с внуком в главной роли: ее фото восхитило сеть.