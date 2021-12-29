Пугачева спела в караоке свой хит / фото УНИАН

В сети появилось новое видео с Аллой Пугачевой, которая поет в караоке свой хит "Любовь, похожая на сон".

Запись сегодня вечером опубликовал Телеграм-канал "Светские хроники".

"Алла Борисовна снова запела. Правда, в караоке. Но мы бы послушали и караоке в её живом исполнении", - сказано в сообщении.

Кадры с Примадонной восхитили ее поклонников - об этом можно судить по комментариям под видео:

  • "Великая и непревзойдённая!";
  • "Королева";
  • "Волшебно";
  • "Голос, конечно, необыкновенный";
  • "Женщина-легенда";
  • "Красиво";
  • "Женщина, которая поет";
  • "До мурашек".

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева без парика пришла посмотреть спектакль с внуком в главной роли: ее фото восхитило сеть.