В сети показали запись, на которой Примадонна исполняет под фонограмму свой хит "Любовь, похожая на сон".

В сети появилось новое видео с Аллой Пугачевой, которая поет в караоке свой хит "Любовь, похожая на сон".

Запись сегодня вечером опубликовал Телеграм-канал "Светские хроники".

"Алла Борисовна снова запела. Правда, в караоке. Но мы бы послушали и караоке в её живом исполнении", - сказано в сообщении.

Кадры с Примадонной восхитили ее поклонников - об этом можно судить по комментариям под видео:

"Великая и непревзойдённая!";

"Королева";

"Волшебно";

"Голос, конечно, необыкновенный";

"Женщина-легенда";

"Красиво";

"Женщина, которая поет";

"До мурашек".

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева без парика пришла посмотреть спектакль с внуком в главной роли: ее фото восхитило сеть.