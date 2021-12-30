Примадонна не часто радует поклонников своими выступлениями.

Советская и российская певица Алла Пугачева, новое видео с которой накануне взорвало сеть, изредка выступает для определенных людей.

Об этом рассказал Бари Алибасов-младший - сын известного российского продюсера в комментарии сайту "Дни.ру".

Примадонна, по его словам, уже несколько десятков лет может работать только для тех людей, для которых хочется, и за желаемые гонорары.

"Более того, я уверен, что гонорар для Аллы Борисовны уже давно не является определяющим фактором для принятия решений, работать или не работать. За года уже сложились "постоянники", которые хотят видеть Аллу Борисовну, и к которым она относится уже несколько больше, чем просто к людям, которые заказывают ее на корпоратив", - говорит он.

Алибасов-младший рассказал, каким образом можно проявить неуважение к Пугачевой.

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"Она могла спокойно выступать для них бесплатно, но если ты зовешь Примадонну, которая из уважения подарила вам радость своих песен, мне кажется, для таких людей, заплативших гонорар меньше, чем гонорар, входящий в топ-3 гонораров российских звезд, это просто плевок, в первую очередь, себе. А снижение гонораров обусловлено тем, что она их не снижает, а просто получает столько, сколько ей предлагают друзья", - эмоционально сказал он.

Как сообщалось, ранее музыкальный критик объяснил, почему 72-летняя Пугачева теряет популярность.