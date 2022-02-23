Певица призналась, что в ее жизни были сложные отношения.

Украинская певица Алина Паш в программе "Звездный путь" рассказала, что однажды состояла в токсичных отношениях. Но просто так взять и уйти она не могла, потому что очень любила этого мужчину.

"Временами манипуляции какие-то. Ну вот токсические один другому, но ты любишь. И очень, в конце концов, получается, сложно взять и отрезать", – сказала певица.

Также Алина отметила, что она очень эмоциональная девушка, а не "святая гуру", какой может показаться на первый взгляд. По ее словам, у нее тоже бывают приступы агрессии и злости.

"Я супер эмоциональная девушка и во мне тоже есть много и агрессии, злости и обид, не святая гуру, у которой все в балансе. Абсолютно нет. Я учусь. Оказывается, нужно следить за тем, что ты говоришь. Я росту, взрослею и понимаю, что за каждым словом нужно следить, особенно у нас в Украине", – добавила Паш.

Напомним, ранее Алина Паш победила в нацотборе на Евровидение 2022. Но из-за поездок в Крым через российскую границу девушку дисквалифицировали с конкурса.

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