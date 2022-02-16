Скандал вокруг артистки не утихает вот уже который день после финала нацотбора на Евровидение 2022.

Победительница нацотбора Алина Паш сняла свою кандидатуру и не будет представлять Украину на Евровидении 2022 года.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

"Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины на конкурсе Евровидение. К сожалению, мне действительно очень жаль", - написала она.

Артистка добавила, что свяжется с "Суспильным" и подпишет все необходимые документы.

Скандал вокруг Алины Паш после ее победы на нацотборе на Евровидение 2022

Alina Pash 12 февраля победила в финале нацотбора на Евровидение 2022. Сразу после оглашения результатов начал разгораться скандал. В частности, фавориты зрителей Kalush Orchestra заподозрили организаторов в нечестном подсчете голосов.

Позже стало еще горячее: в сети напомнили, что Алина Паш внесена в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма в 2015 году. Поэтому артистка попросила своих представителей предоставить "Суспильному" справку о законности посещения полуострова. 15 февраля в Госпограничной службе Украины заявили, что не выдавали певице этот документ, то есть он фейковый. Кроме того, Паш сама запросила справку у пограничников.

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Напомним, среди условий участия в нацотборе Евровидения 2022 прописано, что участник не должен посещать временно оккупированные территории с нарушением украинского законодательства.

Организаторы заявили, что готовы дисквалифицировать победительницу национального отбора на Евровидение 2022 Алину Паш, если подтвердится, что она посещала оккупированный Крым не с украинской стороны.

Также "Суспильне" заявляло, что Украине может грозить дисквалификация с конкурса. Причина - в скандале, где могут увидеть заполитизированность.

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