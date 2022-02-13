Для Украины уже становится дурной традицией искать "зраду" после выбора представителя нашей страны в нацотборе на Евровидение. Все мы помним историю с победительницей национального отбора MARUV, так и не поехавшей от Киева на международный песенный конкурс в 2019 году из-за ее выступлений в России. Но этот скандал, похоже, ничему так и не научил…

12 февраля "отгремел" финал нацотбора на Евровидение, и он уже "оброс" множеством скандалов – от проблем с организацией национального музыкального праздника до обвинений в адрес организаторов и самой победительницы – Alina Pash.

Давайте разбираться, что стало причиной настоящего информационного взрыва после оглашения победителя нацотбора. Ведь полк диванных критиков в соцсетях мгновенно перепрофилировался из экспертов по возможному вторжению РФ в Украину в настоящих музыкальных критиков и знатоков процессов организации мероприятий подобного уровня. Здесь под раздачу попали и конкурсанты национального отбора, и UA: Перший, и ведущий, якобы перепутавший оценки от зрителей.

Полк диванных критиков в соцсетях мгновенно перепрофилировался из экспертов по возможному вторжению РФ в Украину в настоящих музыкальных критиков

Первым поводом для критики организации финала нацотбора стал пропавший несколько раз звук во время выступления Cloudless. Группа была вынуждена выступить с этим номером еще раз из-за технических проблем. Вот такая неприятная ситуация №1.

Дальше – еще веселее: во время озвучивания баллов от зрителей финала нацотбора на Евровидение ведущий Тимур Мирошниченко якобы перепутал оценки, по его словам, из-за редакторской ошибки. Он говорит, что сначала все говорил правильно, но затем "начался крик в наушники", что он ошибся. В этот момент все были растеряны, а таблица с оценками вовсе пропала с экрана, и зрители не могли ее увидеть. Когда начали исправлять баллы, она, как стало известно позже, просто зависла. И здесь доверие к организаторам шоу мгновенно пошатнулось, многие засомневались в их честности, достоверность итоговых баллов в глазах некоторых украинцев стремилось к нулю. Вот так легко простая человеческая ошибка испортила праздник музыки, а "лицом" этой ошибки стал Мирошниченко: его разнесли в сети за "неспособность правильно озвучить всего 8 цифр".

Но настоящее информационное цунами ждало всех после оглашения победителя нацотбора на Евровидение. Как только стало известно, что Alina Pash поедет от Украины на международный песенный конкурс в Турин, группа-фаворит многих зрителей Kalush Orchestra устроила скандал и обвинила "Суспильне" в фальсификации баллов. Коллектив потребовал показать результат голосования на бумаге, в чем им отказали, захлопнув дверь перед носом в прямом смысле этих слов. Напомним, рэперы получили максимальные 8 баллов от зрителей и только 6 от жюри. Самые высокие оценки судьи отдали Алине Паш (8) и Wellboy (7).

Но настоящее информационное цунами ждало всех после оглашения победителя нацотбора на Евровидение

У Kalush Orchestra вполне закономерно закрались сомнения в честности оглашенных баллов. Ведь такая путаница и длительная неловкая пауза в самый ответственный момент нацотбора подталкивают к таким мыслям. Ответ члена жюри нацотбора и члена правления "Суспильного" Ярослава Лодыгина не заставил себя долго ждать. Он объяснил неразбериху во время оглашения результатов редакторской ошибкой, не касающейся при этом лидеров голосования. Также он категорически отрицает вмешательство в подсчеты.

Но и это еще не все. У нас, украинцев, есть одна прекрасная способность и один "грешок": первая – восхвалять победителей и искренне радоваться за них, второй – "смаковать зраду" и раздувать ее до огромнейших масштабов. Так и произошло в случае с Алиной Паш. Победительница нацотбора на Евровидение 2022 стала как настоящим объектом восхищения среди украинцев, так и новой персоной для хейта. Ее якобы уличили в выступлении в оккупированном Крыму и в РФ, за что она "загремела" в базу "Миротворца". Сама девушка эти обвинения отвергает и говорит, что ездила на полуостров "на свадьбу к украинцам".

"Все бушующее сейчас вокруг национального отбора, откомментирую так: вы мне не враги, равно как и я вам. В такое время нам нужно объединяться, а не искать во мне злую ведьму", - написала Pash на своей странице в Instagram.

У нас, украинцев, есть одна прекрасная способность и один "грешок": первая – восхвалять победителей и искренне радоваться за них, второй – "смаковать зраду" и раздувать ее до огромнейших масштабов

Но здесь поток ненависти уже не остановить: против ее кандидатуры прошел пикет у Центра культуры и искусства НАУ; образовалась целая армия требующих отменить результаты нацотбора и вместо Alina Pash отправить на Евровидение 2022 Kalush Orchestra либо вообще повторно провести национальный отбор.

Дурное послевкусие главного музыкального события страны вызывает слишком много вопросов:

как могла произойти такая досадная "редакторская ошибка" во время озвучивания оценок в наушник ведущего;

почему за все время оглашения результатов табличка так и не появилась на экранах зрителей, исправить баллы – не такая уж сложная задача в пару кликов;

почему группе Kalush Orchestra так и не показали "зловещую карточку" по зрительским симпатиям;

как возможно повторять ту же ошибку во время нацотбора, недостаточно тщательно проверяя потенциальных представителей Украины на Евровидении. И, если уже есть предпосылки для скандала, объяснять накануне "взрыва" в обществе, имело ли место нарушение.

Пока не совсем понятно, чем закончится эта Eurovision-история по-украински. Но так бы хотелось, чтобы горький опыт 2022 года в проведении финала нацотбора обязательно был учтен на будущее. Очень больно наблюдать, как музыкальная феерия превращается в очередной повод для информационного "срача".

Ольга Робейко