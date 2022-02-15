Государственная пограничная служба не выдавала победительнице нацотбора на Евровидение 2022 Алине Паш справку о законном пересечении госграницы Украины в 2015 году.

Об этом сообщили в ГПСУ на запрос организатора национального отбора, сообщает "Суспильне".

"Госпогранслужба не выдавала документ о въезде в Крым с украинской территории, который Алина Паш предоставила "Суспильному", об этом нам сообщили в ГПСУ", - говорится в сообщении в Telegram вещателя.

Новость дополняется...