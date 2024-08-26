Певица отметила, что ее избранник из творческой сферы.

Украинская певица Алина Гросу, которая призналась, что живет за границей и снимается в проекте от Netflix, заговорила о своем тайном избраннике. Артистка впервые рассказала, чем занимается ее возлюбленный.

Исполнительница тщательно скрывает избранника. Ни на одном кадре, которые публиковала Гросу, не видно его лица. По словам Алины, пока она не хочет раскрывать личность мужчины. Звезда говорит, что ее фотоблог не о личной жизни, а о ее карьере и достижениях.

"Я никого не прячу, мы вместе посещаем мои выступления и его работу. Те, кто должен знать, знают его. Просто я не выкладываю в соцсети его лицо, потому что в первую очередь это мой влог, где я как певица и актриса делюсь своей работой", - отметила Гросу в комментарии "Фактам ICTV".

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На вопрос о том, чем занимается избранник певицы, она ответила, что он также из творческой сферы. Возлюбленный знаменитости работает в сфере кинематографа. В частности, он дублирует и режиссирует фильмы.

"Мы связаны в профессии, помогаем друг другу. Он режиссер фильмов, рекламы и клипов. Дублирует фильмы и игры на английском языке для Америки и Китая, снимается в кино и преподает. Также у него есть свой бизнес", - добавила Алина.

К слову, ранее артистка уже была замужем. Ее первым мужем был бизнесмен Александр Комков. Пара развелась через год после свадьбы. По словам Алины, Александр решил взять паузу в их отношениях, а потом изменил ей.

Напомним, ранее Алина Гросу разозлила украинцев из-за своего неуместного видео в сети.

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