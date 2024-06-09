Певица изучает актерское мастерство в США.

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая ранее ответила, почему скрывает мужа, призналась, что сейчас снимается в проекте Netflix. Более того, артистка рассказала, что живет и учится в США.

В интервью для "ЖВЛ представляет" звезда поделилась, что поступила в школу в Лос-Анджелесе, где раньше учились Мэрилин Монро и Кларк Гейбл. Там она изучает режиссуру и актерское мастерство:

Я учусь на актерском и режиссерском факультетах. Мне интересно было понять разницу между различными системами. Здесь учат совершенно иначе, здесь другие методы. Такой опыт также полезен мне для будущего. Видео дня

Исполнительница уже даже успела достичь определенных успехов в актерстве. В частности, она играет роль в проекте Netflix. Однако никаких деталей Алина пока что не раскрывает, так как подписала контракт о неразглашении. При этом новоиспеченная актриса говорит, что снимается на одной площадке с мировыми знаменитостями.

"Я сейчас снимаюсь на Netflix. Я счастлива, потому что мне это удалось. Это очень хороший и интересный проект. Это такой шаг на ступеньку выше, такими моментами я горжусь. Я не могу рассказывать все подробности, потому что, конечно, подписывала контракт. Очень известные актеры снимаются. Все, что я могу сказать", - рассказала артистка.

Несмотря на обучение и карьеру за рубежом, Алина заверила, что не будет жить в США. Совсем скоро певица планирует вернуться в Украину, потому что хочет жить рядом с близкими.

"Хочу быть с родными. Для меня это стало очень важным за последние годы. Начинаешь ценить каждую минуту, которую ты проводишь вместе", - указала Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу впервые высказалась о втором браке.

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