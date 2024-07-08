Артистка пока не прокомментировала свой пост.

Украинская певица Алина Гросу разозлила украинцев из-за своего неуместного видео в сети.

После сегодняшней утренней массированной атаки россиян по Украине и попадания ракеты в детскую больницу "Охматдет", на странице артистки появилось видео с танцами.

На нем девушка в красном платье с бокалом танцует под свой новый трек среди пальм.

"Мой вайб - движения раскованные. Скоро. Всем удачной и спокойной недели", - подписала Гросу видеоролик.

Реакция подписчиков

Некоторые поклонники предположили, что видео было создано благодаря автоматическому постингу. Однако большинство подписчиков захейтили певицу и отметили неуместность такого контента в то время, как страна пострадала от обстрелов.

"Там Киев твой раз**б*ли, а ты такие видео постишь"

"Неужели так трудно перенести этот пост на пару дней позже? В Киеве попадание в детскую больницу, детки пострадали, дома развалены, десятки погибших и раненых, в Кривом роге ад, а у вас малиновые уста? Будьте человеком"

"Алина, у тебя все ок с головой? Или новости еще не видела?"

"А то, что делается в Украине тебя не интересует? Только хайп".

"У вас хоть капля совести осталась или нет?".

К слову, сама Алина пока не отреагировала на критику в сети и не удаляла это видео.

Напомним, ранее предатель-рэпер Серега сделал очередное циничное заявление о войне и поддержал оккупантов.

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