Украинская певица Алина Гросу разозлила украинцев из-за своего неуместного видео в сети.
После сегодняшней утренней массированной атаки россиян по Украине и попадания ракеты в детскую больницу "Охматдет", на странице артистки появилось видео с танцами.
На нем девушка в красном платье с бокалом танцует под свой новый трек среди пальм.
"Мой вайб - движения раскованные. Скоро. Всем удачной и спокойной недели", - подписала Гросу видеоролик.
Реакция подписчиков
Некоторые поклонники предположили, что видео было создано благодаря автоматическому постингу. Однако большинство подписчиков захейтили певицу и отметили неуместность такого контента в то время, как страна пострадала от обстрелов.
- "Там Киев твой раз**б*ли, а ты такие видео постишь"
- "Неужели так трудно перенести этот пост на пару дней позже? В Киеве попадание в детскую больницу, детки пострадали, дома развалены, десятки погибших и раненых, в Кривом роге ад, а у вас малиновые уста? Будьте человеком"
- "Алина, у тебя все ок с головой? Или новости еще не видела?"
- "А то, что делается в Украине тебя не интересует? Только хайп".
- "У вас хоть капля совести осталась или нет?".
К слову, сама Алина пока не отреагировала на критику в сети и не удаляла это видео.
Напомним, ранее предатель-рэпер Серега сделал очередное циничное заявление о войне и поддержал оккупантов.