Он сказал, что желания общаться у него нет.

Известный ведущий Алексей Суханов уже много лет живет и работает в Украине, несмотря на то, что родился в России. Недавно он и вовсе получил украинский паспорт. К слову, поменять гражданство он решил после полномасштабного российского вторжения.

Известно, что в стране-агрессора у него остались родственники и знакомые. Однако, как признался Суханов в интервью "Обозревателю", он не имеет никакого желания с ними общаться.

"Я не хочу общаться с теми, кто там живет, родственники это или просто знакомые. У меня там нет никого и ничего. За исключением двух людей – бабушки и дедушки. Но они уже в другом мире, и я перед ними честен. Думаю, мною гордятся. Каждый день о них вспоминаю – это единственные люди, которых мне не хватает", - сказал ведущий.

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Он добавил, что для него не существует хороших или плохих русских. Он всех их считает приспособленцами.

"Я не верю в любую возможность расцвета так называемой России. Не верю в то, что эта страна когда-нибудь может стать цивилизованной. Не верю в действующую силу русской культуры. Не разделяю представителей этой страны на хороших и плохих. Они для меня приспособленцы или импотенты – пусть выбирают, третьего не дано", - добавил Алексей.

Напомним, ранее Алексей Суханов признался, что сделал со своим российским паспортом.

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