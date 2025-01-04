Мужчина не сдержал эмоций.

Народный артист Украины Алексей Горбунов, который известен по фильмам "Дикое поле", "Ставка на любовь", "Последний наемник" и многим другим, резко высказался о звездах шоу-бизнеса в кино.

63-летний актер отметил, что не понимает позицию режиссеров, которые зовут на съемки непрофессионалов. В частности, Алексею не понравилась игра певца Дзидзьо в фильме "Dzidzio Контрабас".

"Дзидзьо снимался в комедии, которую все хвалили, а я смотрел на это и думал: "Почему вы не сделаете то же самое, но с хорошими актерами?". К тому же я не знаю, кто режиссер, кто продюсер. Почему Дзидзьо пригласили? Хорошо, Дзидзьо, пой, но в кино ты что делаешь? Про песни я ничего не говорю, там я не не разбираюсь, но в кино, как комедийный актер, ты как сам себя оцениваешь по десятибалльной шкале?" - сказал Горбунов в подкасте "Фонтан".

Также раскритиковал Алексей и актерскую игру артистки Оли Поляковой в киноленте "Свингеры", которая вышла на экраны в 2018 году.

"Кто там был? Оля Полякова, какие-то другие певцы. Кто-то же написал сценарий, кто-то снял, но ведь просто ужасная игра. С точки зрения актерского мастерства - это такое дно. Я бы показывал этот фильм молодым актерам, чтобы знали: "Не дай Бог вам сыграть так, как они". Игра просто ужасная! Они делают все так страшно, что я даже не верю, что это выпустили. До сих пор не понимаю, как это вышло на большие экраны".

Напомним, ранее известный украинский актер Алексей Горбунов встал на защиту Ломаченко и Усика.

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