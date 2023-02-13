Известный актер Алексей Горбунов, который снимается и играет в театре уже более 40 лет, дал откровенное интервью.

Известный украинский актер, Народный артист Украины Алексей Горбунов дал откровенное интервью YouTube-каналу "И грянул грэм". В разговоре Горбунов ответил, как относиться к поддержавшим Украину коллегам из России.

Например, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров открыто высказался против войны, за что был уволен из МХТ. Недавно после десятков лет работы из театра "Современник" выгнали Лию Ахеджакову, которая тоже выступила против войны.

Украинец Горбунов по этому поводу сказал - за жизнью российских коллег не следит, однако благодарен им за честность:

"Диму Назарова я очень хорошо знаю, потому что я с ним много снимался. Я много его стихов слушаю, которые он исполняет под гитару. И с Хабенским я снимался. Но меня 9 лет нет в России, я слежу за ними очень поверхностно. Учитывая то, что уже почти год мы живем в этом кошмаре, в этой жести, к которой никак никто не может привыкнуть, со страданиями близких людей, понятно, что мое сердце разбито этими бомбами и этой войной. Все остальное - это прилагательное".

"Я 42 года снимаюсь в кино. Людям, которые мне близки, конечно, уважение и респект за смелость, за честность. Сегодня вся проблема в том, что честных почти нету. Опция "совесть" как-то размыта, вообще исчезла… По крайней мере, для меня и для моего поколения актеров", - добавил Алексей.

Также он вспомнил известного российского мультипликатора Олега Куваева, который является "отцом" легендарного мультипликационного персонажа Масяни.

"Старики принесли молодым эту войну. К детям пришли люди пенсионного возраста и сказали: "Теперь будет вот так". А детям Масяня сейчас рассказывает то, как на самом деле происходит. Как по мне, круче, чем Куваев (Олег Куваев - советский и российский мультипликатор, автор "Масяни", - ред), никто не объяснит. Новые выпуски "Масяни" о войне - это просто шедеврально. И это детям гораздо понятнее, чем наши умные разговоры о том, кто виноват. Я вообще удивляюсь, как про это до сих пор можно говорить. Уже год все всё видят", - высказался Алексей Горбунов.

Кто такой Алексей Горбунов

Советский и украинский актер театра и кино, Народный артист Украины. За его плечами - десятки ролей. Например, его можно увидеть в фильмах "Бюро легенд", "Дикое поле", "Ставка на любовь", "Трубач", "Последний наемник" и других.

Напомним, легенда "Кривого зеркала" поддержал оккупантов и собрался на Донбасс.

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