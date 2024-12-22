Актер отметил, что это ее выбор.

Известный украинский актер Иван Шаран, который в фильме "Конотопская ведьма" мастерски воплотил образ одного из российских захватчиков, в интервью "Обозреватель" поделился своими мыслями о коллегах, которые предали Украину и остались в России. В частности, он прокомментировал решение актрисы Галины Безрук, с которой ранее снимался в сериале "Последний москаль".

Шаран признался, что не осуждает Безрук за ее выбор, но считает, что она и другие предатели впоследствии пожалеют об этом.

"Это достаточно тяжелый вопрос. Честно скажу: я ее не осуждаю, потому что сделала свой выбор. Не знаю, чувствовала ли она себя вообще комфортно в украинском контексте. Это первое. Второе - муж-россиянин, ребенок от него. И потом, знаете, сколько у нас таких людей? В моем окружении уже десяток - и актеры, и нет. В один момент взяли и уехали. Наверное, не чувствуют себя украинцами - ну по крайней мере, хоть честно. Но мне кажется, что придет время, и они будут жалеть об этом решении. Однако больше в Украину не вернутся - никто им не простит", - прокомментировал актер.

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Шаран также рассказал, что сам всегда был принципиальным в вопросе языка и отказывался от участия в русскоязычных проектах.

"Отказывался, потому что всегда был украиноязычным. Единственное, недавно сыграл в фильме Конотопская ведьма дагестанца, наемника российской армии, и он там разговаривает на русском. Конечно, колебался, принимая это предложение, советовался - и с коллегами, и с родителями. Грел момент, что это фестивальное кино, будет ездить по миру - и люди будут больше знать о нашей войне с россиянами. Вот за это держался. И своего героя постарался сделать максимально мерзким, просто нечеловеческим, со звериной энергией, чтобы именно это транслировалось на европейских экранах", - говорит актер.

Актер подчеркнул, что специально создал образ максимально негативного персонажа, чтобы показать миру истинное лицо российских военных.

Напомним, фильм "Конотопская ведьма" попал в тренды на Киевстар ТВ среди фильмов по покупке.

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