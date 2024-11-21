'Конотопская ведьма' попала в тренды на Киевстар ТВ среди фильмов по покупке

Самый кассовый украинский фильм ужасов возглавляет тренды на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ, где сейчас доступен в оригинальной версии без цензуры.

Лента, бьющая рекорды в украинском кинопрокате, - фильм-месть "Конотопская ведьма " - уже стала настоящим хитом среди зрителей Киевстар ТВ. На платформе она эксклюзивно доступна в оригинальной версии без цензуры.

По результатам первых двух недель ноября фильм попал в ТОП-10 самых популярных лент по покупке, обогнав "Игру Престолов" и "Гнев Человеческий".

Фильм производства FILM.UA Group рассказывает историю Елены - бывшей ведьмы, которая после потери любимого во время российского вторжения решает вернуть свои сверхъестественные силы и отплатить тем, кто разрушил ее жизнь. Ее путь мести сочетает магию и ярость, став смертельной силой для врагов.

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На Киевстар ТВ зритель сможет выбрать между двумя версиями фильма - кинотеатральной и оригинальной. Особенностью оригинальной версии без цензуры являются реплики актеров, которые играли русских, без украиноязычного дубляжа, то есть в оригинале.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".