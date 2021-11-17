Певица поделилась подборкой снимков с дочками.

Украинская певица Оля Полякова поделилась новой подборкой ярких снимков из отдыха на Мальдивах с дочерьми.

Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

"Ну, кто лучше загорел? Это невероятное приключение, которое случилось с нами не случайно, – отметила Полякова в подписи к снимкам. – Девиз – no news, no shoes. Мы неделю ходили босиком. А кухня… Короче, мы влюбились!".

На фото 37-летняя Полякова позирует в белоснежном комплекте с распущенными волосами и в солнцезащитных очках. Рядом с ней дочки Маша и Алиса в таких же светлых летних образах.

Читайте также"Пусть застрелится": экс-"НеАнгелы" устроили публичный скандалНекоторые пользователи обратили внимание на то, что на фото отсутствует глава семьи, и заподозрили неладное: "И всегда без мужа...", "А где муж, Оля?", "Интересно, где отец? Его никогда нигде не видно".

Другие – делились комплиментами в комментариях:

"Вы невероятно красивые", "Три красотки", "Машенька скоро мамочку затмит", "Как быстро растут твои конкурентки, Оля".

Напомним, 15 ноября они уже должны были лететь в Украину, но их рейс задержали. Из-за этого Маша горько расплакалась, так как боялась не успеть на концерт своей группы.

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Автор: Виолетта Орлова