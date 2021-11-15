Вся семья певицы "застряла" на островах, что очень огорчило 16-летнюю Машу.

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала неприятную историю: ей вместе со своей семьей пришлось на день задержаться на Мальдивах. Из-за вынужденного продления отпуска старшая дочь артистки горько разрыдалась прямо на камеру.

Видео со слезами дочери певица показала в Stories своего Instagram.

Полякова рассказала, что ее семья "застряла" на островах, так как их вылет сорвался. Певице вместе с детьми и мужем придется провести на Мальдивах еще одну ночь из-за сломанного гидроплана. Они не смогли попасть на последний рейс и пропустили вылет. Сама Полякова не сильно грустит из-за продления отпуска, так как дополнительный день, по ее словам, они могут провести на островах бесплатно.

Однако старшая дочь певицы, Маша Полякова, совсем не рада срыву вылета. 16-летняя девушка горько разрыдалась прямо на камеру, так как она боится не попасть на концерт своей группы "Швы". Дочь Поляковой очень переживает из-за того, что может не успеть прилететь в Украину на выступление.

Однако сама певица поспешила утешить старшую наследницу. Полякова уверяет, что ее дочь обязательно успеет на концерт, так как он назначен на 17 ноября. Утром этого дня семья артистки уже должна приземлиться в Украину, поэтому выступление должно "железно" состояться.

Аргументы матери едва ли сработали. Маша Полякова продолжала рыдать и всхлипывать, переживая о своем концерте. Однако сама певица не грустит - артистка шутит о том, что вселенная исполнила ее желание. По словам Поляковой, сегодня она бросила в океан монетку, и загадала желание вернуться на Мальдивы. Результат не заставил себя долго ждать - через несколько часов после этого певица узнала, что ее отпуск продлился.

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Автор: Виолетта Орлова