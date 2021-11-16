Певица отдыхала со своей семьей на Мальдивах.

Украинская певица Оля Полякова вместе со своим мужем Вадимом и двумя дочерьми Машей и Алисой отдыхала на Мальдивских островах.

Вчера, 15 ноября, певица рассказала, что их рейс домой задержали, поэтому они вынуждены еще на один день остаться на острове. Но она времени зря не теряла и сняла ролик в TikTok со своей старшей дочерью Машей.

В кадре девушки позируют в раздельных купальниках, демонстрируя свои фигуры. Отметим, что и Оля, и Маша занимаются спортом, поэтому они обе обладают стройным и подтянутым телом.

Читайте такжеНадя Дорофеева выставила упругие ягодицы на камеру (фото)Напомним, ранее Оля Полякова показала свои апартаменты на Мальдивах, которые выполнены из дерева. Также у певицы был собственный пляж, бассейн и терраса. Позже семейство Поляковых отправилось на другой остров, откуда показали не менее красочные фото.

Вчера они уже должны были лететь в Украину, но их рейс задержали. Из-за этого Маша горько расплакалась, так как боялась не успеть на концерт своей группы.

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Автор: Диана Могилевич