Стали известны подробности развода актерской пары..

Стала известна причина развода звезды фильмов "Люди Икс" и "Австралия" Хью Джекмана с актрисой Деборой-Ли Фернесс после 27 лет брака. Об этом пишет издание Us Weekly.

По словам инсайдера, 56-летний актер изменил экс-супруге с актрисой Саттон Фостер. Первой об этом заговорила блогерша Таша Ластинг. Позже ее слова подтвердила и подруга Деборы-Ли.

Интересно, что роман между Хью и Саттон завязался, когда они вместе играли в мюзикле "Музыкант". Тогда пара состояла в официальных браках и решила не рассекречивать свои отношения. Более того, о симпатии знали и их коллеги на съемочной площадке.

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"Многие люди на Бродвее знали и молчали, потому что они такие добрые и замечательные люди. Каждый уважал их частную жизнь. Сейчас они действительно счастливы", - рассказал инсайдер.

К слову, оказалось, что бывшая жена Джекмана узнала о любовнице последней. Тогда женщина пыталась спасти брак, но актер не хотел уходить от новой избранницы. Поэтому они приняли решение развестись осенью прошлого года.

Отметим, что недавно в СМИ появилась информация, что Хью Джекман находится в отношениях с Саттон Фостер. Женщина моложе его на 7 лет. Кстати, она также официально развелась со своим мужем.

Напомним, ранее звезда сериала "Бриджертоны" Николы Кохлан закрутила роман с младшим на 13 лет актером.

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