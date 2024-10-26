Стало известно, кто его избранница.

Австралийский актер Хью Джекман, который известен по фильмам "Люди Икс", "Австралия" и "Росомаха", закрутил новый роман. Об этом пишет издание Page Six.

По словам инсайдера, избранницей 56-летнего Джекмана стала коллега по мюзиклу "Величайший шоумен" Саттон Фостер.

"Они проводят все свободное время вместе и очень влюблены, но пока не хотят это афишировать", - отмечает инсайдер.

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Интересно, что слухи об их отношениях ходили давно. Однако Саттон была замужем, а Хью лишь год назад расторг брак с Деборри-Ли Фернес. Поэтому пара скрывала свою симпатию от публики. Однако недавно стало известно, что актриса подала на развод со своим мужем и теперь, по словам инсайдера, их ничто не останавливает быть вместе.

К слову, пока влюбленные официально не комментируют свой роман.

Что известно о личной жизни Хью Джекмана

Хью Джекман 27 лет лет был женат на актрисе Деборри-Ли Фернесс. У них есть двое детей: Оскар Максимилиан и Ава Элиот. Но в прошлом году супруги объявили о разводе и отметили, что хотят продолжать свой жизненный путь отдельно друг от друга.

Напомним, ранее звезда сериала "Бриджертоны" Николы Кохлан закрутила роман с младшим на 13 лет актером.

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