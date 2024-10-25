Девушку заметили с избранником.

У ирландской актрисы Николы Кохлан, которая известна по роли Пенелопы Фезерингтон в сериале "Бриджертоны", новый роман. Об этом пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что избранником звезды стал 24-летний актер Джейк Данн. Он только начинает свою карьеру, но уже успел засветиться в киноленте "Разбойница Нелл".

Николу и Джейка заметили вместе в Лондон, когда они возвращались домой. Таким образом, поклонники звезды считают, что она больше не скрывает свою личную жизнь от публики.

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Известно, что пару познакомила коллега Кохлан - Луиза Харланд. Долгое время 37-летняя актриса не подтверждала отношения с возлюбленным. Однако пару уже замечали вместе на лондонском фестивале "All Points East". Также они активно проводили время в пабах вблизи дома Николы.

Что известно о Николе Кохлан

Никола с детства хотела быть актрисой. Училась в Оксфордской школе драмы и Бирмингемской школе актерского мастерства.

В 10 лет Кохлан впервые появилась на широком экране в фильме "Война моего брата". С 2003 года начала также работать актрисой озвучивания в мультсериалах, а через год снялась в короткометражной ленте "The Phantom Cnut". Но наибольшую узнаваемость ей принесли роли в ситкоме "Девушки Дерри" и в сериале "Бриджертоны" от Netflix.

Напомним, недавно актера Леонардо Ди Каприо застали с 33-летней любовницей.

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