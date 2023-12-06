По ее словам, это решение она приняла еще в 20 лет.

47-летняя украинская певица Лама неоднократно говорила о том, что не чувствует тяги к материнству. По ее словам, еще в 20 лет она поняла, что не будет рожать наследников.

Как она рассказала в интервью Славе Демину, это решение было взвешенным. Ее избранник Роман, с которым она уже много лет состоит в гражданском браке, полностью поддерживает ее в этом.

"Я реализована. Музыка, песни – мои дети. Быть мамой это большая ответственность и это тоже искусство. Ты полностью должен в это нырнуть и только туда. Никогда не хотела детей. Ты не хочешь и тебе это не дается. Со мной это работает", - призналась артистка.

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Известно, что до отношений с Романом Лама официально была замужем. Свадьбу она сыграла в 18 лет. И даже в первом браке у нее не появились дети. Как к этому относился ее экс-супруг - неизвестно.

Кроме того, Лама призналась, что тот брак продлился около года. Когда она сообщила экс-супругу, что им нужно развестись, потому что в жизни певицы появился другой мужчина, она плакала. Однако во время самого развода артистка, как она сказала, смеялась.

Напомним, Лама рассекретила тайну своего исчезновения со сцены.

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