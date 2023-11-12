Украинская исполнительница на десять лет покинула шоу-бизнес.

Певица Лама (Наталья Дзеньков) решила передохнуть и оставила украинский шоу-бизнес. Об этом артистка рассказала в интервью Rostyslove Production.

"Были периоды, когда я понимала, что мне нужно немножко отойти от шоу-бизнеса. Всегда понимала, что я была как-то немножко не о шоу-бизнесе. Это была какая-то отдельная планета. Были моменты, с которыми я понимала, что не могу ужиться. Что есть вещи, которые я не хочу делать. Много дискомфортных эмоций. Я хотела, чтобы все у меня происходило гармонично. Я поняла, что буду писать песню тогда, когда я хочу. Никакой искусственности", - уточнила знаменитость.

Она добавила, что дошла до невроза. "Часто не спала по ночам, очень часто срывала съемки клипов. Я поняла, что мне очень некомфортно. Тогда я углубилась в духовное развитие. Изучала психотерапию, психологию, кардиологию. Я поняла, что мне нужен комфортный график. В 2012 умер отец, я не могла выйти даже из дома. Меня ловила полупаническая атака. Концерты в таком состоянии не могла давать", - вспомнила певица.

Недавно Лама выпустила трек "Мой друг", который посвятила Кариму Гуламову.

Чем известна Лама

Певица Лама стала настоящей звездой в 2000-х годах, она быстро завоевала любовь украинской публики своей чувственностью, нотками меланхолии и проницательностью хитов. Певицу очень вдохновляет на творчество связь с природой. Самые яркие хиты Ламы - "Світло і тінь", "Моє серце", "Мені так треба", "Знаєш, як болить".

Добавим, что после полномасштабного вторжения России в Украину Лама не покинула страну, а занялась волонтерской деятельностью.

Ранее УНИАН писал, что украинская певица ошеломила признанием, как в детстве ее были родители.

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