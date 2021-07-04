Телеведущая призналась, что практически круглосуточно находится с сыном.

43-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова рассказала о своем психологическом состоянии после первых родов.

В программе "Светская жизнь" Фролова призналась, что сейчас она находится в состоянии так называемого "бэби блюза", симптомами которого могут быть страх, тревожность, слезливость, а также проблемы со сном и аппетитом. Об этом пишет ТСН.

"Надеюсь, что это не перерастет в депрессию, но это трудно, действительно. У меня была такая классная беременность, надеюсь, она во всех классная, и так резко все изменилось, так резко моя жизнь стала вовсе не моей, что я до сих пор не могу прийти в себя. Конечно, и фигура, и то, что в голове, все вокруг - все не то", - поделилась ведущая.

Фролова также рассказала, что у ее ребенка нет няни и она "кайфует" от материнства. Периодически ей помогает ее мать.

"Круглосуточно я сейчас с ребенком и удивительно, когда я выхожу по делам, ненадолго, на несколько часов, мне уже что-то не то. Я такая мама, не хочу пока его никому отдавать", - говорит телеведущая.

Первенца назвали Родионом, но родители часто в шутку зовут сына Агюстом.

Ранее Фролова рассказала, что забеременела от продюсера Дмитрия Котеленца сразу после первого секса. Так, у нее родился мальчик.

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Автор: Иван Бойко