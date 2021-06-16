Фролова забеременела после первого секса со знакомым.

Украинская телеведущая Василиса Фролова забеременела от продюсера Дмитрия Котеленца сразу после первого секса. Так, у нее родился первенец.

В программе "Олицкая" Фролова рассказала, что однажды Дмитрий помог ей перевезти коробки в новую квартиру. И там же ей пришлось переночевать. Вместе с ней в квартире остался и продюсер, с которым у них произошел секс.

"Дима вошел в мою жизнь очень неожиданно. Это произошло очень спонтанно. Это была переписка в соцсетях, это была очень веселая переписка. Хотя мы друг друга очень давно знаем, лет 15. Он вдруг оказался у меня в гостях, я говорю, вот поехали перевозить коробки, я здесь переезжаю. И мы в пол пятого утра начали перевозить коробки с книгами. Все очень быстро закрутилось. И оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой. Потому что мне надо было заземлиться и надо было там впервые переночевать, чтобы забеременеть", - рассказала Фролова.

При этом Василиса на тот момент состояла в отношениях с креативным директором Александром Стрижельчиком. Они были вместе 11 лет. Более того, они даже построили дом, но их отношениях так и не сложились. После новости о беременности телеведущая быстро разорвала отношения с ним и начала встречаться с Котеленцем.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич