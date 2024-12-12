Популярный испанский актер Хосе де ла Торре, который известен по сериалу на Netflix под названием "Стриптизер" ("Toy Boy"), ушел из жизни. Мужчине было 37 лет. Об этом пишет издание Daily Mail.

Причину смерти пока не сообщают, но известно, что в последние месяцы он боролся с тяжелой болезнью, о чем сам рассказывал своим поклонникам. Однако официально Хосе не называл своего диагноза.

Актриса Луиза Мартин подтвердила смерть коллеги и отметила, что болезненно переживает эту потерю.

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"Мое сердце разрывается от мысли, что я больше никогда не услышу твой голос, но я буду продолжать говорить с тобой. Бесконечно люблю тебя, Хосе", - написала женщина в своем Instagram.

К слову, летом мужчина ушел из актерства и не появлялся в публичных местах.

Что известно о Хосе де ла Торре

Хосе де ла Торре родился в испанской провинции Кордова. С детства увлекался кино. Позже окончил высшую школу сценических искусств в Испании и начал работать.

Первая роль Хосе была в музыкальном клипе артистки Нены Даконте. Потом он начал заниматься модельным бизнесом и снимался в рекламах ювелирных брендов и кино.

Узнаваемость ему принесла роль Ивана в сериале "Стриптизер". Кинолента выходила с 2019 по 2021 годы на Netflix. Также Хосе играл в триллере "Визави", драме "Служить и защищать" и во многих других испанских сериалах.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды сериалов "Очень странные дела" и "Династия" Марка Уизерса. Мужчине было 77 лет.

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