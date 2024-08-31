Испанский актер Хулиан Ортега, который известен по сериалу "Элита", ушел из жизни. Ему был 41 год. Об этом сообщает издание People.

Трагедия произошла в Испании на пляже Плайя-де-Захора в Кадисе. Мужчина внезапно потерял сознание, а затем у него остановилось сердце. Врачи около 30 минут пытались спасти ему жизнь, но не смогли.

Смерть Ортеги также подтвердил Союз актеров и актрис Испании.

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"Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям из Союза актеров и актрис. Покойся с миром", - написали они.

В потерю не могут поверить и коллеги актера. Одна из них написала так:

"С самого утра я в шоке. Я не могу в это поверить. Какая большая боль. Хулиан, я всегда буду помнить тебя. Чуткий, добрый, щедрый, умный, талантливый человек".

Что известно о Хулиане Ортеге

Хулиан родился в 1983-м году в Мадриде. Играл в большом количестве различных кинолент, в частности: "Девушки с кабельного телевидения", "Каронте", "Галерея Вельвет" и "Гран-отель". Также актер снялся в шести эпизодах первого сезона подростковой драмы "Элита" от компании Netflix.

Напомним, ранее стало известно о смерти французского актера Алена Делона.

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